Суд в Москве отклонил жалобу на арест имущества экс-замглавы ФСИН Коршунова

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Мосгорсуд оставил без изменений решение Басманного суда об аресте имущества бывшего замдиректора ФСИН Олега Коршунова, обвиняемого в хищениях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: решение Басманного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу оставить без удовлетворения", — огласила решение судья Наталья Никишина.

Ранее адвокат Коршунова Александр Линников сообщил РИА Новости, что "суд наложил арест на его квартиру, две машины и трое часов, а также на 3 миллиона рублей". Защитник отметил, что квартира расположена "в дальнем районе Жулебино", а стоимость коллекции часов не превышает 1 миллиона рублей.

Линников пояснил, что также суд наложил арест на имущество знакомых и близких родственников Коршунова: дочери, бывшей жены и подруги семьи. Под арест попали автомобиль Mercedes, квартира в Лазоревом проезде в Свиблово, нежилое помещение в Южном Медведково и катер, который раньше принадлежал Коршунову и который он продал летом 2017 года.

Коршунов обвиняется по двум эпизодам по статье о растрате в особо крупном размере с использованием служебного положения. Следствие отмечает, что Коршунов, возглавлявший контрактную службу ФСИН, в 2015–2016 годах организовал заключение двух госконтрактов (на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания) по завышенным ценам. Следствие считает, что в результате действий чиновника и его соучастников ведомству был причинен ущерб свыше 160 миллионов рублей.

Позднее были возбуждены еще два уголовных дела о хищении 90 миллионов рублей из бюджета по госконтракту на закупку обуви для ФСИН. Также в апреле Коршунов стал фигурантом дел о взятках и злоупотреблении должностными полномочиями.