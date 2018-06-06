Технического директора иркутского ТЦ отправили под домашний арест

ИРКУТСК, 6 июн — РИА Новости. Кировский районный суд в Иркутске отправил под домашний арест технического директора научно-развлекательного центра "Гравитация" Олега Соболева, сообщил РИА Новости представитель суда.
В понедельник Кировский районный суд отправил под домашний арест директора "Гравитации" Наталью Соболеву.
"Суд определил для гражданина Соболева меру пресечения в виде домашнего ареста до 31 июля", — сообщил РИА Новости представитель суда.
Супруги Соболевы обвиняются по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Ее санкция предполагает наказание до 6 лет лишения свободы.