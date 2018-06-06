Технического директора иркутского ТЦ отправили под домашний арест

ИРКУТСК, 6 июн — РИА Новости. Кировский районный суд в Иркутске отправил под домашний арест технического директора научно-развлекательного центра "Гравитация" Олега Соболева, сообщил РИА Новости представитель суда.

В пятницу 8 детей в возрасте от 5 до 13 лет были госпитализированы с ожогами 1-2 степени, которые они получили во время шоу в научно-развлекательном центре "Гравитация", находящемся в иркутском ТРЦ "Комсомолл". Во время представления воспламеняющийся газ попал на газовую горелку и вспыхнул. В результате дети, сидящие в первом ряду, получили ожоги. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

В понедельник Кировский районный суд отправил под домашний арест директора "Гравитации" Наталью Соболеву.

"Суд определил для гражданина Соболева меру пресечения в виде домашнего ареста до 31 июля", — сообщил РИА Новости представитель суда.

Супруги Соболевы обвиняются по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Ее санкция предполагает наказание до 6 лет лишения свободы.