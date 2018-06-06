В Екатеринбурге СК проверит данные о смерти женщины на входе в больницу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Следствие в Екатеринбурге начало проверку информации о гибели женщины около больницы в Екатеринбурге, сообщает в среду СУСК по Свердловской области.
Ранее эту информацию начала проверять прокуратура. Они установили, что женщина действительно в этот день посещала больницу №23 для проведения медицинской манипуляции. Она длительное время лечилась в связи с тяжелым онкологическим заболеванием. После прохождения медицинской процедуры она вышла из больницы, перешла дорогу и дожидалась такси возле многоквартирного дома напротив входа на территорию больницы, где ей и стало хуже.
"По данному факту следственным отделом по Орджоникидзевскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области организована доследственная проверка", — говорится в сообщении следователей.
Предварительно установлено, что умершей является женщина 1958 года рождения. В рамках проверки, в частности, будет выясняться точная причина смерти женщины.
"Кроме того, с учетом появившейся в СМИ информации о том, что сотрудники расположенной рядом с местом происшествия медицинской организации своевременно не отреагировали на сообщение граждан об ухудшении состояния здоровья указанной женщины, в ходе доследственной проверки будет даваться правовая оценка и данному обстоятельству", — отмечается в сообщении.