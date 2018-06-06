В Екатеринбурге СК проверит данные о смерти женщины на входе в больницу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Следствие в Екатеринбурге начало проверку информации о гибели женщины около больницы в Екатеринбурге, сообщает в среду СУСК по Свердловской области.

По данным местных СМИ, вечером 5 июня прохожие обнаружили при входе на территорию Центральной городской клинической больницы №23 лежащую на земле женщину, которая была в сознании и общалась с людьми, пытавшимися помочь. К приезду на место скорой помощи жительница Екатеринбурга уже не подавала признаков жизни. Отмечается, что после осмотра врачи уехали и оставили женщину лежать на земле. При этом приемный покой больницы был в нескольких сотнях метров от пациента.

Ранее эту информацию начала проверять прокуратура. Они установили, что женщина действительно в этот день посещала больницу №23 для проведения медицинской манипуляции. Она длительное время лечилась в связи с тяжелым онкологическим заболеванием. После прохождения медицинской процедуры она вышла из больницы, перешла дорогу и дожидалась такси возле многоквартирного дома напротив входа на территорию больницы, где ей и стало хуже.

"По данному факту следственным отделом по Орджоникидзевскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области организована доследственная проверка", — говорится в сообщении следователей.

Предварительно установлено, что умершей является женщина 1958 года рождения. В рамках проверки, в частности, будет выясняться точная причина смерти женщины.

"Кроме того, с учетом появившейся в СМИ информации о том, что сотрудники расположенной рядом с местом происшествия медицинской организации своевременно не отреагировали на сообщение граждан об ухудшении состояния здоровья указанной женщины, в ходе доследственной проверки будет даваться правовая оценка и данному обстоятельству", — отмечается в сообщении.