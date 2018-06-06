Медики рассказали о состоянии пострадавших при ДТП с маршрутками в Тольятти

САМАРА, 6 июн — РИА Новости. Пострадавшие в ДТП с маршрутными автобусами в Тольятти госпитализированы с травмами легкой и средней тяжести, сейчас они находятся в больнице, сообщила в среду РИА Новости представитель минздрава региона.

Ранее сообщалось, что рано утром 6 июня возле дома №49 по улице Громовой произошло ДТП c участием двух маршрутных автобусов. Водитель "Газели", ехавшей по маршруту №137 без пассажиров, не уступил дорогу, в результате чего столкнулся с автобусом Ford, двигавшемся также по маршруту №137. От удара Ford, в котором, по словам водителя, находилось 10 пассажиров, опрокинулся.

"В тольяттинскую городскую клиническую больницу №2 имени Баныкина госпитализированы семь пациентов с травмами легкой и средней тяжести. Сейчас они продолжают находиться в больнице", — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что на место ДТП выезжали скорая и реанимация, время прибытия составило 10 минут.