В МВД подтвердили информацию о столкновении автобуса и грузовика под Тулой

ВОРОНЕЖ, 6 июн — РИА Новости. Грузовик врезался в остановившийся на обочине из-за поломки автобус в Тульской области, в результате чего незначительные травмы получили три человека, сообщил в среду РИА Новости представитель управления МВД по региону.

Ранее сообщалось, что автобус, перевозивший 16 человек, врезался стоящий на обочине "КамАЗ" на федеральной автодороге М-4 "Дон" возле населенного пункта Ефремов. По данным источника в экстренных службах, в результате ДТП пострадали три человека.

"Это было в районе часа ночи, 315 километр трассы "Дон". Автобус ехал в сторону юга из Москвы. Он поломался и остановился на обочине, а ему в бок въехал следовавший в попутном направлении грузовичок. В результате там три человека незначительно пострадали, один — в автобусе и два — в грузовичке", — сказал собеседник агентства.

По информации главного управления МЧС по региону, вызов спасателям поступил в 01.15 мск, столкнулись автобус Mercedes и грузовик Hino.