В городской больнице Нальчика вспыхнул пожар

НАЛЬЧИК, 6 июн – РИА Новости. Пятьдесят человек было эвакуировано из здания городской больницы в Нальчике из-за пожара в помещении прачечной, в результате возгорания никто не пострадал, сообщает ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

"В 04.10 мск в среду поступила информация, что на улице Головко произошло возгорание на втором этаже шестиэтажного здания городской клинической больницы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по прибытию на место происшествия было установлено, что на втором этаже в помещении прачечной горят постельные принадлежности на площади два квадратных метра.

"Со второго этажа больницы было эвакуировано 50 человек, из них восемь человек обслуживающего персонала и 42 больных, тяжело больных среди них нет. В 04.30 мск пожар был полностью потушен. Пострадавших и погибших нет", — уточняет МЧС.

Причина пожара, для ликвидации которого были привлечены 44 человека и 11 единиц техники, устанавливается.