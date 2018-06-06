Под Тулой три человека пострадали при ДТП с автобусом

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Автобус врезался в припаркованный на обочине "КамАЗ" на федеральной автодороге М-4 "Дон" в Тульской области, по предварительным данным, пострадали три человека, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"В районе населенного пункта Ефремов автобус, перевозивший 16 человек, врезался в стоящий на обочине грузовой "КамАЗ", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что, по предварительным данным, в результате ДТП пострадали три человека.

В региональном главке МЧС подтвердили факт аварии без уточнения числа пострадавших.