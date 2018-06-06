Еще один экс-глава бывшего "Дальспецстроя" стал фигурантом уголовного дела

ХАБАРОВСК, 6 июн — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего начальника "Дальспецстроя" (ныне ГВСУ №6) Юрия Волкодава по обвинению в похищении 140 миллионов рублей, сообщил на совещании прокурор Восточного военного округа Александр Рушников.

Чайка в среду проводит в Хабаровске совещание об исполнении законодательства в сфере соблюдения прав граждан-участников долевого строительства и обеспечения законности в области капитального ремонта жилищного фонда в Дальневосточном, Сибирском и Уральском федеральных округах.

"В отношении всех пяти ранее работавших на тот период начальников "Дальспецстроя", возбуждены уголовные дела. Крайнее дело на прошлой неделе было возбуждено дело в отношении уже бывшего директора Волкодава, который обвиняется в хищении более 140 миллионов рублей", — сказал Рушников, комментируя ситуацию с домами-долгостроями, возводимыми строительной организацией в Хабаровске.

Волкодав возглавлял организацию в 2016 году. Сейчас в отношении ГВСУ №6 введена процедура внешнего управления.

Ранее сообщалось, что возглавлявший до Волкодава "Дальспецстрой" Юрий Хризман, главный бухгалтер Владимир Ашихмин, сын Хризмана и экс-спикер Хабаровской краевой думы Виктор Чудов осуждены Дальневосточным окружным военным судом за злоупотребления при строительстве космодрома Восточный — они получили от 5,5 до 12 лет лишения свободы и штрафы до 1,5 миллиона рублей. С двоих участников суд постановил взыскать в пользу Роскосмоса 5,1 миллиарда рублей. Адвокаты осужденных обжаловали приговор. Решения по апелляции еще не принято.