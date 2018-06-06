Чайка рассказал о выявленных нарушениях в сфере капремонта с 2017 года

ХАБАРОВСК, 6 июн — РИА Новости. Более 6 тысяч нарушений в сфере капремонта выявлено с 2017 года в Дальневосточном, Сибирском и Уральском федеральных округах, сообщил в Хабаровске генпрокурор РФ Юрий Чайка.

Чайка в среду проводит в Хабаровске совещание об исполнении законодательства в сфере соблюдения прав граждан-участников долевого строительства и обеспечения законности в области капитального ремонта жилищного фонда в Дальневосточном, Сибирском и Уральском федеральных округах.

"Всего в трех округах в 2017 году и первом квартале 2018 года выявлено 6,4 тысячи нарушений в сфере капитального ремонта. Приняты меры реагирования", — сказал Чайка.

Так, по его словам, в программу капремонта неправомерно включаются дома со значительным износом – свыше 70%, реконструкция которых нецелесообразна. В Иркутской области запланировано отремонтировать 1,3 тысячи таких домов.

"Не обеспечивается сохранность от инфляции собираемых гражданами взносов на ремонт. Деньги размещаются на счетах в банках на расчетных счетах без начисления процентов — Тыва, Камчатка, Новосибирская, Магаданская области", — сказал Чайка.

Он отметил, что системными просчетами в области капремонта жилых домов является несоблюдение очередности работ, недостатки при отборе подрядных компаний и неисполнение контрактных обязательств.