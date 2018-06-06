Охотское море окрасилось в желтый цвет у побережья Сахалина

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 июн — РИА Новости. Охотское море у берегов Сахалина окрасилось в желтый цвет из-за пыльцы, сообщил РИА Новости руководитель общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицын.

"Каждый год в конце мая и начале июня (в зависимости от того, насколько теплая весна) к нам и другие госорганы обращаются островитяне. Они сообщают, что наблюдали желтый налет на водной поверхности. Хочу успокоить всех – это нормальное явление для этого времени года. На поверхности озер, морей и рек собирается пыльца цветущих растений", — рассказал Лисицын.

По его словам, он в течение 20 лет наблюдает это явление. Члены "Эковахты" брали пробы, изучали их и пришли к выводу, что ничего опасного для жизни и здоровья сахалинцев в них не содержится.

"Я сам в воскресенье выходил в море и видел это привычное для меня явление. На водной поверхности оседает пыльца", — заверил собеседник агентства.