В Приморье учителю объявят взыскание за вручение грамот с гербом Украины

ВЛАДИВОСТОК, 6 июн – РИА Новости. Взыскание объявят учителю из школы Уссурийска, где ребенка по ошибке наградили грамотой с гербом Украины, сообщил РИА Новости представитель управления образования и молодежной политики городского округа.

В ряде аккаунтов в Instagram во вторник было опубликовано видео, где автор показывает грамоту, выданную, по его словам, в школе №30 Уссурийска. На грамоте изображен герб Украины.

В управлении образования и молодежной политики приморского Уссурийска начали проверку.

В школе №30 РИА Новости, сообщили, что "директор на экзамене", но в ситуации разбираются.

"Учитель ошибочно распечатала три грамоты – не обратила внимания. Их уже заменили, извинились. Видимо, закупленных в магазине грамот не хватило. Инцидент закрыт, учителю – взыскание. Будет проводиться работа, чтоб не допустить повторения ситуации", — сказал собеседник.