Названа причина проседания грунта на юго-западе Москвы

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Проседание грунта на юго-западе Москвы во вторник днем произошло из-за разрыва почвы, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

"В результате размыва почвы на улицы Нагорная произошло проседание грунта. Городские службы оперативно прибыли на место, территория огорожена, ведутся работы", — говорится в сообщении комплекса в Twitter.

Ранее факт проседания грунта на Нагорной улице вблизи дома 39 подтвердили в префектуре ЮЗАО. Источник в экстренных службах города сообщил РИА Новости, что грунт повалился на площади 5 квадратных метров и на 1,5 метра в глубину. По данным источника, в яму провалился автомобиль Volkswagen, есть угроза для рядом стоящих машин.

Пресс-служба Комплекса городского хозяйства: В результате размыва почвы на ул. Нагорная произошло проседание грунта. Городские службы оперативно прибыли на место, территория огорожена, ведутся работы. #новостикгх pic.twitter.com/Qzaf5NScvT — Комплекс ГХ Москвы (@infocentrkgh) 5 июня 2018 г.

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