Суд продлил арест пожарному, обвиняемому по делу "Зимней вишни"

КЕМЕРОВО, 5 июн — РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово во вторник продлил на три месяца арест обвиняемому по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" начальнику караула местной пожарно-спасательной части №2 Сергею Генину, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 60 человек, большинство из них — дети.

"Постановлением Центрального районного суда города Кемерово от 5 июня удовлетворено ходатайство старшего следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета РФ о продлении срока содержания под стражей в отношении Генина, обвиняемого по уголовному делу по факту пожара в ТЦ "Зимняя Вишня". Срок содержания под стражей продлен до 11 сентября", — говорится в сообщении.

Адвокат Елена Киселева сообщила РИА Новости, что арест продлен заочно, так как сам Генин сейчас находится в национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени Сербского в Москве. "Сергей уже неделю в Москве, где проходит дополнительную психолого-психиатрическую экспертизу. Эта процедура занимает месяц, потом еще документы будут оформлять. Так что арест продлили заочно. Обжаловать его, конечно, будем, чтобы еще раз подтвердить свою позицию невиновности", — сказала она.

Генину предъявлено обвинение в халатности. По версии следствия, он при пожаре "проигнорировал данные о коротком пути к людям и направил подчиненных по длинному, тем самым потерял время". В СК отмечали, что халатные действия привели к гибели не менее 37 человек, находившихся в кинозале на четвертом этаже. В суде пожарный заявил журналистам, что не считает себя виновным, так как он и его группа "сделали все, что могли и не могли".

За кемеровского пожарного ранее вступился глава МЧС России Владимир Пучков. Общественники просили правоохранителей сменить меру пресечения Генину на домашний арест и создали петицию в его поддержку, которую в интернете подписали почти 50 тысяч человек.

Всего в рамках уголовного дела задержаны и арестованы 10 человек, включая собственников и управляющих зданием, охранника, ответственных за пожарную сигнализацию и руководителей областного МЧС.