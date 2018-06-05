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Происшествия

При проверке в казанском ТЦ "Порт" в марте выявили ряд нарушений

13:5305.06.2018
(обновлено: 13:54 05.06.2018)
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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкСотрудники МЧС и пожарная техника перед зданием торгового центра Порт в Казани, где произошло возгорание. 5 июня 2018Сотрудники МЧС и пожарная техника перед зданием торгового центра Порт в Казани, где произошло возгорание. 5 июня 2018
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 5 июн — РИА Новости. Прокуратура в конце марта выявила нарушения требований пожарной безопасности в казанском торговом центре "Порт", где во вторник утром возник пожар, сообщает прокуратура Татарстана.

Помещение ТЦ Зимняя вишня в Кемерово после пожара
© Фото : СК РФ
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МЧС рассказало, как спастись при пожаре в ТЦ

Сообщение о пожаре в торговом центре "Порт" на Оренбургском тракте в Казани поступило в 8.22 мск. Подразделения Казанского пожарно-спасательного гарнизона по прибытии установили, что горение происходит на первом этаже ТЦ. Площадь пожара первоначально составляла около 20 квадратных метров, к полудню она увеличилась до 200 квадратных метров. Был объявлен четвёртый номер вызова. Из торгового центра были эвакуированы 20 человек охраны и персонала. Пострадавших нет.

"Прокуратура Приволжского района Казани 29-30 марта проверила соблюдение требований пожарной безопасности во всех трех смежных зданиях ТЦ "Порт". Из представленной информации… следует, что выявлены следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности: помещения разных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами", — говорится в сообщении.

Пожарная безопасность в общественных местах
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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Пожарная безопасность в общественных местах

Кроме того, по информации прокуратуры, к работе в ТЦ были допущены лица, не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности, детская игровая зона в ТЦ была размещена на втором этаже на расстоянии более 20 метров от эвакуационного выхода, задвижки на вводных трубопроводах к пожарным насосам находились в закрытом положении и опломбированы. На путях эвакуации в одном из блоков размещались различные материалы, изделия и оборудование.

Сотрудники МЧС у здания торгового центра Порт в Казани, где произошло возгорание. 5 июня 2018
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Площадь пожара в казанском ТЦ "Порт" увеличилась до 200 квадратных метров
По результатам проверки прокуратура района возбудила в отношении собственников зданий – генерального директора АО "Кондитерская фабрика "Заря", директора ООО "ЦТ "Вазифа", ООО "РАН КАПИТАЛ" дела об административном правонарушении по статье КоАП РФ "нарушение требований пожарной безопасности". Должностные лица были оштрафованы на 6 тысяч рублей каждое.

В целях устранения выявленных нарушений в адрес руководителей предприятий внесены представления. Согласно поступившим ответам, нарушения были устранены, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Вместе с тем, 15 мая прокуратура района направила в адрес местных подразделений ГУМЧС России по Татарстану требование о проведении повторной проверки с целью проверки фактического устранения ранее выявленных нарушений правил пожарной безопасности. По информации МЧС, указанные нарушения устранены", — отмечает прокуратура.

В настоящее время по факту пожара органами дознания МЧС проводится проверка.

В Казани горит торговый центр "Порт"
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкПожар в торговом центре "Порт" на Оренбургском тракте в Казани вспыхнул рано утром во вторник.Сотрудники МЧС и пожарная техника перед зданием торгового центра Порт в Казани, где произошло возгорание
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Пожар в торговом центре "Порт" на Оренбургском тракте в Казани вспыхнул рано утром во вторник.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкСообщение о возгорании поступило на пульт дежурных в 8.22 мск.Сотрудники МЧС у здания торгового центра Порт в Казани, где произошло возгорание. 5 июня 2018
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурных в 8.22 мск.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкВозгорание произошло на первом этаже торгового центра.Сотрудники МЧС у здания торгового центра Порт в Казани, где произошло возгорание
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Возгорание произошло на первом этаже торгового центра.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкПодразделения Казанского пожарно-спасательного гарнизона оперативно прибыли на место ЧП, для тушения были созданы четыре боевых участка.План эвакуации торгового центра Порт в Казани, где произошло возгорание
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Подразделения Казанского пожарно-спасательного гарнизона оперативно прибыли на место ЧП, для тушения были созданы четыре боевых участка.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкИз торгового центра были эвакуированы 20 человек охраны и персонала, никто их них не пострадал.Сотрудники полиции и пожарная техника перед зданием торгового центра Порт в Казани, где произошло возгорание
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Из торгового центра были эвакуированы 20 человек охраны и персонала, никто их них не пострадал.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкК полудню площадь пожара в ТЦ увеличилась втрое - до 200 квадратных метров.Сотрудники МЧС у здания торгового центра Порт в Казани, где произошло возгорание
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
К полудню площадь пожара в ТЦ увеличилась втрое - до 200 квадратных метров.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкК ликвидации последствий возгорания привлечены 319 человек, в том числе 135 сотрудников МЧС.Пожарная техника перед зданием торгового центра Порт в Казани, где произошло возгорание
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
К ликвидации последствий возгорания привлечены 319 человек, в том числе 135 сотрудников МЧС.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкПередвижная лаборатория минэкологии Татарстана на месте пожара ведет контроль экологической обстановки.Дым из окна здания торгового центра Порт в Казани, где произошло возгорание
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Передвижная лаборатория минэкологии Татарстана на месте пожара ведет контроль экологической обстановки.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкНа месте работают 74 единицы техники.Сотрудники МЧС и пожарная техника перед зданием торгового центра Порт в Казани, где произошло возгорание
© РИА Новости / Максим Богодвид
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На месте работают 74 единицы техники.
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