При проверке в казанском ТЦ "Порт" в марте выявили ряд нарушений

Сотрудники МЧС и пожарная техника перед зданием торгового центра Порт в Казани, где произошло возгорание. 5 июня 2018

Сотрудники МЧС и пожарная техника перед зданием торгового центра Порт в Казани, где произошло возгорание. 5 июня 2018

КАЗАНЬ, 5 июн — РИА Новости. Прокуратура в конце марта выявила нарушения требований пожарной безопасности в казанском торговом центре "Порт", где во вторник утром возник пожар, сообщает прокуратура Татарстана.

Сообщение о пожаре в торговом центре "Порт" на Оренбургском тракте в Казани поступило в 8.22 мск. Подразделения Казанского пожарно-спасательного гарнизона по прибытии установили, что горение происходит на первом этаже ТЦ. Площадь пожара первоначально составляла около 20 квадратных метров, к полудню она увеличилась до 200 квадратных метров. Был объявлен четвёртый номер вызова. Из торгового центра были эвакуированы 20 человек охраны и персонала. Пострадавших нет.

"Прокуратура Приволжского района Казани 29-30 марта проверила соблюдение требований пожарной безопасности во всех трех смежных зданиях ТЦ "Порт". Из представленной информации… следует, что выявлены следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности: помещения разных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами", — говорится в сообщении.

Кроме того, по информации прокуратуры, к работе в ТЦ были допущены лица, не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности, детская игровая зона в ТЦ была размещена на втором этаже на расстоянии более 20 метров от эвакуационного выхода, задвижки на вводных трубопроводах к пожарным насосам находились в закрытом положении и опломбированы. На путях эвакуации в одном из блоков размещались различные материалы, изделия и оборудование.

По результатам проверки прокуратура района возбудила в отношении собственников зданий – генерального директора АО "Кондитерская фабрика "Заря", директора ООО "ЦТ "Вазифа", ООО "РАН КАПИТАЛ" дела об административном правонарушении по статье КоАП РФ "нарушение требований пожарной безопасности". Должностные лица были оштрафованы на 6 тысяч рублей каждое.

В целях устранения выявленных нарушений в адрес руководителей предприятий внесены представления. Согласно поступившим ответам, нарушения были устранены, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Вместе с тем, 15 мая прокуратура района направила в адрес местных подразделений ГУМЧС России по Татарстану требование о проведении повторной проверки с целью проверки фактического устранения ранее выявленных нарушений правил пожарной безопасности. По информации МЧС, указанные нарушения устранены", — отмечает прокуратура.

В настоящее время по факту пожара органами дознания МЧС проводится проверка.