Площадь пожара в казанском ТЦ "Порт" увеличилась до 200 квадратных метров

Сотрудники МЧС у здания торгового центра Порт в Казани, где произошло возгорание. 5 июня 2018

Сотрудники МЧС у здания торгового центра Порт в Казани, где произошло возгорание. 5 июня 2018

КАЗАНЬ, 5 июн — РИА Новости. Площадь пожара в казанском ТЦ "Порт", возникшего во вторник утром, увеличилась втрое, до 200 квадратных метров, сообщил руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по Татарстану Андрей Родыгин.

По данным МЧС, сообщение о пожаре в торговом центре "Порт" на Оренбургском тракте в Казани поступило в 8.22 мск. Подразделения Казанского пожарно-спасательного гарнизона оперативно выехали по второму номеру вызова. По прибытии было установлено, что горение происходит на первом этаже торгового центра. Площадь пожара, по предварительной информации, составляла около 20 квадратных метров. Позже площадь пожара увеличилась до 60 метров. Был объявлен четвёртый номер вызова, для тушения созданы четыре боевых участка. Из торгового центра были эвакуированы 20 человек охраны и персонала. Пострадавших нет.

"Площадь пожара составляет 200 квадратных метров", — сказал Родыгин.

Ранее сообщалось, что к ликвидации последствий происшествия привлечены 319 человек, 74 единицы техники, в том числе от МЧС России 135 человек, 36 единиц техники. Контроль экологической обстановки на месте пожара осуществляет передвижная лаборатория Минэкологии Татарстана.

Оптово-розничный торговый центр "Порт" — один из современных торговых центров, был открыт на окраине Казани несколько лет назад. В ТЦ собраны десятки магазинов – от продуктового супермаркета "Ашан" до мебельных магазинов.