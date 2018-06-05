При пожаре в казанском ТЦ "Порт" никто не пострадал

Автомобили скорой помощи, сотрудники полиции и пожарная техника перед зданием торгового центра Порт в Казани, где произошло возгорание. 5 июня 2018

Автомобили скорой помощи, сотрудники полиции и пожарная техника перед зданием торгового центра Порт в Казани, где произошло возгорание. 5 июня 2018

КАЗАНЬ, 5 июн — РИА Новости. Никто не пострадал при пожаре в казанском ТЦ "Порт", откуда во вторник утром эвакуировали продавцов, возгорание тушат более 20 единиц техники и 80 человек личного состава, сообщил руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по Татарстану Андрей Родыгин.

"От МЧС работают 21 единица техники и 80 человек личного состава. Пострадавших нет", — сказал Родыгин.

Он добавил, что были эвакуированы 20 человек персонала и охраны.

Ранее он сообщал, что в ТЦ происходит горение на первом этаже. Площадь пожара – 20 квадратных метров, объявлен четвёртый номер вызова, для тушения созданы четыре боевых участка.

Оптово-розничный торговый центр "Порт" — один из современных торговых центров, был открыт на окраине Казани несколько лет назад. В ТЦ собраны десятки магазинов – от продуктового супермаркета "Ашан" до мебельных магазинов.