Лидер группы "Градусы" попал в ДТП

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Фронтмен группы "Градусы" Роман Пашков попал в аварию перед вылетом в Турцию, где должны были пройти концерты коллектива. Об этом артист рассказал в Instagram.
Пашков попал в ДТП на такси по дороге в аэропорт. Вокалист опубликовал в соцсети фотографии разбитой машины и снимки, на которых у него перебинтованы голова и рука.
"Со мной все в порядке. В принципе, все оказалось проще, чем я думал. Лишился самой любимой части своих волоc. <…> Короче, по мелочам", — написал артист.
По словам концертного директора "Градусов" Дмитрия Емельянова, автомобиль с Пашковым внутри "на пустой дороге влетел под грузовик, который стоял на аварийке".
Музыканты извинились за отмену концертов. Пашков пообещал, что группа в скором времени выступит в Турции.