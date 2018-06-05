Лидер группы "Градусы" попал в ДТП

Вокалист группы Градусы Роман Пашков и гитарист коллектива на концерте во второй день музыкального фестиваля ZBFest

Вокалист группы Градусы Роман Пашков и гитарист коллектива на концерте во второй день музыкального фестиваля ZBFest

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Фронтмен группы "Градусы" Роман Пашков попал в аварию перед вылетом в Турцию, где должны были пройти концерты коллектива. Об этом артист рассказал в Instagram.

Пашков попал в ДТП на такси по дороге в аэропорт. Вокалист опубликовал в соцсети фотографии разбитой машины и снимки, на которых у него перебинтованы голова и рука.

Публикация от Роман Пашков #Градусы (@pashock_official) 4 Июн 2018 в 7:39 PDT

"Со мной все в порядке. В принципе, все оказалось проще, чем я думал. Лишился самой любимой части своих волоc. <…> Короче, по мелочам", — написал артист.

По словам концертного директора "Градусов" Дмитрия Емельянова, автомобиль с Пашковым внутри "на пустой дороге влетел под грузовик, который стоял на аварийке".

Музыканты извинились за отмену концертов. Пашков пообещал, что группа в скором времени выступит в Турции.