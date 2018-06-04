Главврач вологодской клиники признался в распространении детского порно

МОСКВА, 4 июня — РИА Новости. Заведующий поликлиникой в Вологодской области сознался в распространении детской порнографии, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По информации ведомства, в течение четырех лет 49-летний мужчина под псевдонимом публиковал в интернете порнографические материалы с изображениями несовершеннолетних, в том числе не достигших возраста 14 лет.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 242 и частью 2 статьи 242.1 УК России ("Незаконный оборот порнографических материалов, в том числе с изображениями несовершеннолетних")", — говорится в сообщении.

Правоохранители провели в квартире врача обыск, в ходе которого было изъято компьютерное оборудование. Отмечается, что от подозреваемого поступило заявление о явке с повинной.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства преступления.