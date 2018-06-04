Суд вернул прокурору дело экс-мэра Пензы об афере на 100 миллионов рублей

САРАТОВ, 4 июн — РИА Новости. Ленинский райсуд Пензы в понедельник вернул прокурору дело бывшего мэра города Александра Пашкова и бизнесмена Сергея Богунова, обвиняемых в афере на 97 миллионов рублей при строительстве перинатального центра, сообщили в областной прокуратуре.

Ранее СК РФ сообщил, что Пашкову и Богунову предъявлено обвинение по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Им грозит до 10 лет лишения свободы. Суд 25 сентября 2017 года приступил к рассмотрению их дела в открытом заседании. Подсудимые вину отрицают.

"По истечении 9-ти месяцев рассмотрения дела по инициативе суда на обсуждение сторон был поставлен вопрос о необходимости его возвращения прокурору. Вопреки мнению гособвинителей и представителя потерпевшего, при согласии подсудимых и четверых их защитников суд вынес постановление о возвращении уголовного дела прокурору Пензенской области", — говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что за период судебного следствия по делу допрошены многочисленные свидетели, эксперты, представитель потерпевшего – госкорпорации "Ростех", подсудимые, а также исследованы письменные доказательства. Но суд посчитал, что обвинительное заключение составлено с нарушением требований статьи 237 УПК РФ, что исключает возможность постановления судом приговора. "После поступления постановления суда в прокуратуру области на него будет принесено апелляционное представление", — заявили в прокуратуре.

По версии следствия, руководитель бывшего подрядчика строительства перинатального центра в Пензе Богунов и экс-мэр Пашков в 2015 году похитили около 97 миллионов рублей, выделенных на строительство центра. Оба фигуранта дела находятся под подпиской о невыезде.

Пашков работал главой администрации Пензы в 2005 году, а затем первым вице-премьером правительства области. По данным следствия, в должности вице-премьера он совместно с сообщниками причинил казне региона ущерб в 89,9 миллиона рублей. Суд в 2010 году приговорил экс-чиновника за мошенничество в особо крупном размере и еще по ряду статей к 8,5 годам колонии и штрафу в 500 тысяч рублей. Уже 1 октября 2012 года по решению суда Пашков был условно-досрочно освобожден из колонии.