Саратовские пограничники задержали двоих подозреваемых в заказном убийстве

САРАТОВ, 4 июн — РИА Новости. Пограничники задержали двоих иностранцев, находившихся в розыске по подозрению в заказном убийстве, при попытке незаконно пересечь саратовский участок российско-казахстанской границы, сообщила в понедельник пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Саратовской и Самарской областям.
В ведомстве отметили, что пограничники задержали двоих 25-летних граждан одной из республик Центрально-Азиатского региона, находившихся в розыске, в Дергачевском районе Саратовской области и в настоящее время передали их полиции для производства следственных действий.