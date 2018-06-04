Предполагаемый виновник ДТП в Екатеринбурге был лишен прав за пьяную езду

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Водитель иномарки, ставший участником аварии с автобусом в Екатеринбурге, в которой пострадали 25 человек, ранее был лишен водительских прав за употребление алкоголя за рулем, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

"В ходе проверки сотрудниками полиции установлено, что он (водитель Daewoo Nexia) ранее трижды привлекался к административной ответственности, в том числе в июне 2015 года был задержан инспекторами ДПС за управление Lada Priora в нетрезвом виде, за что был лишен водительских прав на 18 месяцев и оштрафован 30 тысяч рублей. Кроме того, по некоторым данным, он работал на том же предприятии, кому принадлежит пострадавший автобус. Сотрудники полиции Екатеринбурга совместно с прокуратурой подвергнут тщательной проверке данное предприятие ("Форт-Транс")", — сказал Горелых.

По его словам, от медицинского освидетельствования владелец Daewoo Nexia отказался.

Авария произошла в 16.15 по местному времени (14.15 мск) на седьмом километре Сибирского тракта. По данным ГУ МВД по Свердловской области, водитель иномарки Daewoo Nexia, двигаясь по Сибирскому тракту, столкнулся с впереди двигавшейся машиной марки Fiat, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом. Прокуратура организовала проверку по факту инцидента.

В результате аварии пострадали 25 человек, все они госпитализированы в четыре медицинских учреждения, отметил Горелых. Среди пострадавших 18 женщин, 17-летняя девушка, четыре мужчины и два несовершеннолетних: 17-летний подросток и 13-летний мальчик. Водителям автобуса и иномарки госпитализация не потребовалась.