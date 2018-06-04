РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

Прокуратура проверяет хлебозавод, работники которого остались без зарплаты

19:5404.06.2018
(обновлено: 19:55 04.06.2018)
0980
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкБанкноты. Архивное фотоБанкноты. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

КАЗАНЬ, 4 июн — РИА Новости. Прокуратура проводит проверку деятельности руководства Чистопольского хлебозавода, работники которого записали видеообращение на "прямую линию" с президентом России с жалобой на невыплату зарплаты, сообщил РИА Новости прокурор Чистополя Сергей Егоров в понедельник.

Метрополитен в Санкт-Петербурге. архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
В Петербурге добиваются выплаты зарплаты проходчикам тоннеля метро

Сюжет о записанном работниками Чистопольского хлебозавода видеообращении вышел в выпуске новостей телеканала "Россия 1" в минувшую пятницу. В нем сотрудники сообщили, что последний раз зарплату они получали в феврале.

"Предприятие было проблемным, мы об этом знали, на межведомственной группе руководитель несколько раз заслушивался по этому вопросу. Но задолженности более двух месяцев до этого никогда не было, до сих пор ситуация была под контролем, и оснований для принятия каких-либо мер прокурорского реагирования не было. В настоящее время на хлебозаводе идет проверка, процессуальная в том числе", — сказал Егоров.

По информации прокурора, материалы направлены также в органы внутренних дел – проверка должна установить, нет ли в деятельности руководства предприятия признаков преднамеренного банкротства. Кроме того, по словам Егорова, правоохранительные органы устанавливают местонахождение нового директора хлебозавода, который принял руководство предприятиям с конца декабря 2017 года, является жителем Ульяновской области и в настоящее время на запросы компетентных органов не отвечает.

Президент РФ Владимир Путин. 8 февраля 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Путин призвал ГП реагировать на случаи задержек зарплат россиянам

"Юридически приостановление деятельности этого предприятия пока не оформлено, собрание акционеров по этому вопросу не состоялось из-за отсутствия кворума. Фактически же оно не работает уже около месяца", — уточнил прокурор.

Егоров отметил, что работникам предприятия, а это около 180 человек, не выплачена зарплата за март и апрель. Общая сумма задолженности по зарплате составляет около 5,3 миллиона рублей. В настоящее время, по его информации, счет предприятия арестован, движения средств по нему нет. "Работники, конечно, положенное получат, все по обязательствам будет выплачено. Тут только вопрос времени", — сказал он, добавив, что это, скорее всего, произойдет после признания предприятия банкротом и появления некой конкурсной массы.

Возможности мобильного телефона. архивное фото
© Fotolia / Wutzkoh
Россияне смогут жаловаться на задержку зарплаты через мобильное приложение
Главная причина произошедшего, по словам прокурора Чистополя, – большие долги по кредитам, перешедшие от предприятий холдинговой компании "Ак Барс", куда в свое время входило ОАО "Чистопольский хлебозавод". Погасить их сейчас предприятие не в состоянии. "Предприятие неплатежеспособно. Примерно половину кредитных долгов выплатили, и возможности иссякли. На сегодняшний день у них порядка 90 миллионов рублей кредитов", — уточнил он.

Поскольку предприятие является частным, государственной доли в нем нет, поиски инвесторов не увенчались успехом, иного пути, кроме банкротства, у Чистопольского хлебозавода, скорее всего, нет.

Комментировать
Происшествия
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена