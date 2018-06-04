Прокуратура проверяет хлебозавод, работники которого остались без зарплаты

КАЗАНЬ, 4 июн — РИА Новости. Прокуратура проводит проверку деятельности руководства Чистопольского хлебозавода, работники которого записали видеообращение на "прямую линию" с президентом России с жалобой на невыплату зарплаты, сообщил РИА Новости прокурор Чистополя Сергей Егоров в понедельник.

Сюжет о записанном работниками Чистопольского хлебозавода видеообращении вышел в выпуске новостей телеканала "Россия 1" в минувшую пятницу. В нем сотрудники сообщили, что последний раз зарплату они получали в феврале.

"Предприятие было проблемным, мы об этом знали, на межведомственной группе руководитель несколько раз заслушивался по этому вопросу. Но задолженности более двух месяцев до этого никогда не было, до сих пор ситуация была под контролем, и оснований для принятия каких-либо мер прокурорского реагирования не было. В настоящее время на хлебозаводе идет проверка, процессуальная в том числе", — сказал Егоров.

По информации прокурора, материалы направлены также в органы внутренних дел – проверка должна установить, нет ли в деятельности руководства предприятия признаков преднамеренного банкротства. Кроме того, по словам Егорова, правоохранительные органы устанавливают местонахождение нового директора хлебозавода, который принял руководство предприятиям с конца декабря 2017 года, является жителем Ульяновской области и в настоящее время на запросы компетентных органов не отвечает.

"Юридически приостановление деятельности этого предприятия пока не оформлено, собрание акционеров по этому вопросу не состоялось из-за отсутствия кворума. Фактически же оно не работает уже около месяца", — уточнил прокурор.

Егоров отметил, что работникам предприятия, а это около 180 человек, не выплачена зарплата за март и апрель. Общая сумма задолженности по зарплате составляет около 5,3 миллиона рублей. В настоящее время, по его информации, счет предприятия арестован, движения средств по нему нет. "Работники, конечно, положенное получат, все по обязательствам будет выплачено. Тут только вопрос времени", — сказал он, добавив, что это, скорее всего, произойдет после признания предприятия банкротом и появления некой конкурсной массы.

Главная причина произошедшего, по словам прокурора Чистополя, – большие долги по кредитам, перешедшие от предприятий холдинговой компании "Ак Барс", куда в свое время входило ОАО "Чистопольский хлебозавод". Погасить их сейчас предприятие не в состоянии. "Предприятие неплатежеспособно. Примерно половину кредитных долгов выплатили, и возможности иссякли. На сегодняшний день у них порядка 90 миллионов рублей кредитов", — уточнил он.

Поскольку предприятие является частным, государственной доли в нем нет, поиски инвесторов не увенчались успехом, иного пути, кроме банкротства, у Чистопольского хлебозавода, скорее всего, нет.