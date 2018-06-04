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Происшествия

Сущенко приговорили к 12 годам тюрьмы

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Главное за 4 июня 2018 года (9)
19:4004.06.2018
(обновлено: 19:43 04.06.2018)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкРоман Сущенко в Московском городском суде во время оглашения приговора. 4 июня 2018Роман Сущенко в Московском городском суде во время оглашения приговора. 4 июня 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Московский городской суд в понедельник признал украинского гражданина Романа Сущенко виновным и назначил ему наказание в виде 12 лет колонии строгого режима по делу о шпионаже. Дело имеет маркировку "совершенно секретно" поэтому была оглашена только взводная и резолютивная часть приговора.

"Признать Сущенко виновным (в шпионаже), назначить ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", — огласил приговор судья Олег Музыченко.

Прокурор просил для подсудимого 14 лет колонии.

Задержанный в России по обвинению в шпионаже гражданин Украины Роман Сущенко. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Украина рассчитывает вернуть обвиняемого в шпионаже Сущенко из России
ФСБ России 3 октября 2016 года сообщила о задержании сотрудника главного управления разведки минобороны Украины Сущенко, который, по данным российских спецслужб, собирал секретные сведения о деятельности вооруженных сил России и Росгвардии. В МИД России сообщили, что Сущенко не обращался в министерство для получения журналистской аккредитации. Свою вину гражданин Украины не признает.

Украинское национальное агентство "Укринформ" в свою очередь заявило, что Сущенко с 2002 года является его корреспондентом. В "Укринформе" отвергли обвинения в шпионаже и заявили, что журналист находится в отпуске и прибыл в Москву по личным делам.

Реакция сторон

Защитник Сущенко Марк Фейгин заявил, что его клиент работал исключительно журналистом.

Роман Сущенко в Московском городском суде во время оглашения приговора. 4 июня 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
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Защита Сущенко считает возможным его обмен на Вышинского

"Все чем он занимался — журналистская работа. Они (обвинение) считают, что Сущенко вышел за рамки своей журналистской деятельности", — сказал представитель Сущенко журналистам после оглашения приговора.

Адвокат подаст жалобу на приговор украинцу Роману Сущенко, которому Мосгорсуд назначил 12 лет колонии строгого режима по делу о шпионаже, сообщил Марк Фейгин в своем микроблоге в Twitter.

"Жалоба будет подана завтра", — написал Фейгин. Позднее он заявил журналистам, что жалоба будет подана "уже сегодня".

Роман Сущенко в здании Лефортовского суда Москвы
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Дело украинца Романа Сущенко

Министерство иностранных дел Украины выразило протест РФ в связи с приговором украинцу Сущенко, заявила в понедельник официальный представитель дипломатического ведомства Марьяна Беца.

"Выражаем протест РФ в связи с незаконным приговором журналисту Сущенко", — написала Беца в своем микроблоге в Twitter.

Президент Украины Петр Порошенко также отреагировал на приговор, заявив в Twitter, что Сущенко "засудили".

Возможный обмен

Представитель Сущенко считает возможным, что его обменяют на главу портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Акция у здания посольства Украины в Москве в поддержку журналиста Кирилла Вышинского. 18 мая 2018
© РИА Новости / Антон Денисов
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Киселев о возможности обмена Вышинского: думаю, что все средства хороши

"Приговор Сущенко открывает возможность обмена его на Вышинского… Позиция Киева мне известна, они хотят его (Сущенко) обменять", — сказал журналистам Фейгин. По словам защитника, он не надеется на апелляцию, хоть и подаст ее, а рассчитывает именно на обмен.

Вышинский был арестован Херсонский городским судом 17 мая по обвинению в государственной измене. Журналисту грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

Ранее в России и на Украине уже звучали предложения об обмене Вышинского, но тогда речь шла о другом осужденном в России гражданине Украины — режиссере Олеге Сенцове, которого российский суд признал виновным в подготовке терактов.

Со своей стороны адвокат Вышинского Андрей Доманский заявил РИА Новости, что защита готова в случае поступления приглашения участвовать в переговорах по его обмену на Сущенко или другого украинского гражданина, но решение за политиками.

Фотография главного редактора сайта РИА Новости Украина Кирилла Вышинского во время брифинга СБУ. 15 мая 2018
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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"Об этом (обмене — ред.) позволено думать, прежде всего, политикам и дипломатам. Что касается юристов, то адвокат, прежде всего, работает на защиту интересов Вышинского. Я, как его защитник, буду представлять и защищать его права и интересы в суде, защищать его невиновность", — сказал Доманский по телефону.

Он подчеркнул, что вопрос, какую личность будет обменен Вышинский — это также вопрос для политиков. Если же на политическом уровне "будет принято соответствующее решение, тогда должен будет дать согласие мой подзащитный".

"С учетом его последнего заявления, которое было сделано в пятницу, он фактически считает, что вся операция, которая была направлена против него, была проведена именно с этой целью", — добавил адвокат, пояснив, что готов принять участие в соответствующих переговорах, если будет к ним приглашен.

Вышинский имеет гражданство Украины и России, второе он получил в 2015 году. До оглашения вердикта апелляционного суда журналист обратился из зала заседания к президенту Украины Петру Порошенко с заявлением о выходе из украинского гражданства и о том, что считает себя исключительно гражданином России. Он также обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать правовое содействие его освобождению.

В МИД РФ потребовали от Киева снять все обвинения с Вышинского и немедленно освободить его.

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© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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