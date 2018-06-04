Сущенко приговорили к 12 годам тюрьмы

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Московский городской суд в понедельник признал украинского гражданина Романа Сущенко виновным и назначил ему наказание в виде 12 лет колонии строгого режима по делу о шпионаже. Дело имеет маркировку "совершенно секретно" поэтому была оглашена только взводная и резолютивная часть приговора.

"Признать Сущенко виновным (в шпионаже), назначить ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", — огласил приговор судья Олег Музыченко.

Прокурор просил для подсудимого 14 лет колонии.

ФСБ России 3 октября 2016 года сообщила о задержании сотрудника главного управления разведки минобороны Украины Сущенко, который, по данным российских спецслужб, собирал секретные сведения о деятельности вооруженных сил России и Росгвардии. В МИД России сообщили, что Сущенко не обращался в министерство для получения журналистской аккредитации. Свою вину гражданин Украины не признает.

Украинское национальное агентство "Укринформ" в свою очередь заявило, что Сущенко с 2002 года является его корреспондентом. В "Укринформе" отвергли обвинения в шпионаже и заявили, что журналист находится в отпуске и прибыл в Москву по личным делам.

Реакция сторон

Защитник Сущенко Марк Фейгин заявил, что его клиент работал исключительно журналистом.

"Все чем он занимался — журналистская работа. Они (обвинение) считают, что Сущенко вышел за рамки своей журналистской деятельности", — сказал представитель Сущенко журналистам после оглашения приговора.

Адвокат подаст жалобу на приговор украинцу Роману Сущенко, которому Мосгорсуд назначил 12 лет колонии строгого режима по делу о шпионаже, сообщил Марк Фейгин в своем микроблоге в Twitter.

"Жалоба будет подана завтра", — написал Фейгин. Позднее он заявил журналистам, что жалоба будет подана "уже сегодня".

Министерство иностранных дел Украины выразило протест РФ в связи с приговором украинцу Сущенко, заявила в понедельник официальный представитель дипломатического ведомства Марьяна Беца.

"Выражаем протест РФ в связи с незаконным приговором журналисту Сущенко", — написала Беца в своем микроблоге в Twitter.

Президент Украины Петр Порошенко также отреагировал на приговор, заявив в Twitter, что Сущенко "засудили".

Возможный обмен

Представитель Сущенко считает возможным, что его обменяют на главу портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

"Приговор Сущенко открывает возможность обмена его на Вышинского… Позиция Киева мне известна, они хотят его (Сущенко) обменять", — сказал журналистам Фейгин. По словам защитника, он не надеется на апелляцию, хоть и подаст ее, а рассчитывает именно на обмен.

Вышинский был арестован Херсонский городским судом 17 мая по обвинению в государственной измене. Журналисту грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

Ранее в России и на Украине уже звучали предложения об обмене Вышинского, но тогда речь шла о другом осужденном в России гражданине Украины — режиссере Олеге Сенцове, которого российский суд признал виновным в подготовке терактов.

Со своей стороны адвокат Вышинского Андрей Доманский заявил РИА Новости, что защита готова в случае поступления приглашения участвовать в переговорах по его обмену на Сущенко или другого украинского гражданина, но решение за политиками.

"Об этом (обмене — ред.) позволено думать, прежде всего, политикам и дипломатам. Что касается юристов, то адвокат, прежде всего, работает на защиту интересов Вышинского. Я, как его защитник, буду представлять и защищать его права и интересы в суде, защищать его невиновность", — сказал Доманский по телефону.

Он подчеркнул, что вопрос, какую личность будет обменен Вышинский — это также вопрос для политиков. Если же на политическом уровне "будет принято соответствующее решение, тогда должен будет дать согласие мой подзащитный".

"С учетом его последнего заявления, которое было сделано в пятницу, он фактически считает, что вся операция, которая была направлена против него, была проведена именно с этой целью", — добавил адвокат, пояснив, что готов принять участие в соответствующих переговорах, если будет к ним приглашен.

Вышинский имеет гражданство Украины и России, второе он получил в 2015 году. До оглашения вердикта апелляционного суда журналист обратился из зала заседания к президенту Украины Петру Порошенко с заявлением о выходе из украинского гражданства и о том, что считает себя исключительно гражданином России. Он также обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать правовое содействие его освобождению.

В МИД РФ потребовали от Киева снять все обвинения с Вышинского и немедленно освободить его.