В Екатеринбурге в ДТП с автобусом пострадали 25 человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июн — РИА Новости. В результате аварии с автобусом в Екатеринбурге пострадали 25 человек, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

"Среди них 18 женщин, 17-летняя девушка, четыре мужчины и два несовершеннолетних: 17-летний подросток и 13-летний мальчик. Обоим водителям, и Daewoo Nexia, и автобуса, госпитализация не потребовалась. Водитель иномарки от освидетельствования отказался", — сказал Горелых.

По его словам, сотрудники полиции уже открыли движение в оба направления. Поврежденный автобус эвакуирован при помощи другой машины, с иномаркой Daewoo Nexia продолжают работать эксперты.

Авария произошла на седьмом километре Сибирского тракта. Водитель Daewoo Nexia столкнулся с ехавшей впереди машиной марки Fiat, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом. В нем, помимо водителя, находились 25 пассажиров и кондуктор.