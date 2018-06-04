Ространснадзор намерен проверить компанию, чей автобус попал в ДТП на Урале

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Ространснадзор намерен провести внеплановую выездную проверку перевозчика, чей автобус попал в аварию под Екатеринбургом, сообщает ведомство.

В понедельник в 16.15 по местному времени (14.15 мск) на седьмом километре Сибирского тракта столкнулись легковой автомобиль Daewoo Nexia и маршрутный автобус. В результате дорожно-транспортного происшествия автобус упал в кювет и перевернулся. В момент ДТП в нем находилось 30 человек.

"В связи с ДТП Ространснадзор выйдет в прокуратуру с инициативой провести внеплановую выездную проверку в отношении перевозчика "Форт-транс", которому принадлежит автобус", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по данным ГИБДД, в больницу доставлены 22 пассажира с травмами легкой и средней тяжести, трое госпитализированы. Окончательное количество пострадавших уточняется. По предварительной информации ГИБДД, виновник аварии – водитель легкового автомобиля, находившийся в момент происшествия в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее старший помощник прокурора Свердловской области по связям со СМИ и общественностью Марина Канатова сообщала РИА Новости, что, по предварительным данным, всего в аварии пострадали 24 человека. Информацию о 24 пострадавших агентству подтвердили в областном главке МВД.