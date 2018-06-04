В Москве заочно арестовали владельца американского музея русских икон

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Тверской суд Москвы заочно арестовал американского бизнесмена и коллекционера Гордона Лэнктона (Gordon B. Lankton) по обвинению в невозвращении в Россию культурных ценностей, сообщает официальный сайт суда.

"Ходатайство об избрании меры пресечения удовлетворено", — сказано в карточке дела.

Согласно данным суда, ему предъявлено обвинение по статье "Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей" и грозит до восьми лет лишения свободы. Фабула обвинения пока не уточняется. Кроме того, Лэнктон объявлен в международный розыск, сообщила РИА Новости представитель суда.

Комментариями защиты агентство пока не располагает.

Гордон Лэнктон — владелец расположенного в штате Массачусетс "Музея русских икон", крупнейшего за пределами России коллекции произведений русской иконописной школы. Музей вырос из частной коллекции бизнесмена, которую он собирал с конца 80-х годов.

В 2011 году в музее проходила выставка нескольких десятков икон из российского музея Андрея Рублева, но ее пришлось свернуть на четыре месяца раньше срока. По неподтвержденным данным СМИ, иконы оказались под угрозой ареста из-за ситуации вокруг библиотеки раввина Йосефа Шнеерсона, которая в минувшем веке оказалась на территории России, но в 2010 году американский суд по иску одной из организаций хасидов подтвердил их право на часть библиотеки.

Из-за этих же опасений ареста ГМИИ им. Пушкина и Эрмитаж тогда отказались участвовать в выставке в Национальной галерее Вашингтона. МИД России в свою очередь назвал решение американского суда неправовым и заявил, что Россия ничего возвращать не будет.