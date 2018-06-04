В Москве заочно арестовали владельца американского музея русских икон

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Тверской суд Москвы заочно арестовал американского бизнесмена и коллекционера Гордона Лэнктона (Gordon B. Lankton) по обвинению в невозвращении в Россию культурных ценностей, сообщает официальный сайт суда.
Согласно данным суда, ему предъявлено обвинение по статье "Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей" и грозит до восьми лет лишения свободы. Фабула обвинения пока не уточняется. Кроме того, Лэнктон объявлен в международный розыск, сообщила РИА Новости представитель суда.
Комментариями защиты агентство пока не располагает.
В 2011 году в музее проходила выставка нескольких десятков икон из российского музея Андрея Рублева, но ее пришлось свернуть на четыре месяца раньше срока. По неподтвержденным данным СМИ, иконы оказались под угрозой ареста из-за ситуации вокруг библиотеки раввина Йосефа Шнеерсона, которая в минувшем веке оказалась на территории России, но в 2010 году американский суд по иску одной из организаций хасидов подтвердил их право на часть библиотеки.
Из-за этих же опасений ареста ГМИИ им. Пушкина и Эрмитаж тогда отказались участвовать в выставке в Национальной галерее Вашингтона. МИД России в свою очередь назвал решение американского суда неправовым и заявил, что Россия ничего возвращать не будет.