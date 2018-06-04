МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Следственные органы завершили расследование уголовного дела после отравления газом в Подольске в январе, когда погибли три человека, сообщает СК РФ по Московской области в понедельник.

"Следственным отделом по городу Подольску ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении шести человек по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц", — говорится в сообщении.

Отравление бытовым газом произошло в жилом доме Подольске на улице Кирова 10 января. Тогда погибли три человека, еще восемь, в том числе четверо детей, пострадали.

Как установлено следствием, обязанность проверки технического состояния вентиляционных каналов и дымоходов дома была возложена на ООО "ППС ТеХ". Однако ответственные лица компании на протяжении длительного времени не осуществляли надлежащий осмотр вентиляционного канала и дымоходов, при этом составлялись акты о невозможности доступа в жилые помещения дома. Фактически проверка и чистка дымоходов на протяжении нескольких лет не проводилась.

Уточняется, что один из фигурантов также является обвиняемым по аналогичному уголовному делу, в связи с этим дела объединены в одно производство. В 2013 году также в результате ненадлежащего исполнения должностных обязанностей тремя работниками ООО "ППС ТеХ" в Подольске произошло засорение каналов дымохода и вентиляции газового оборудования жилого дома. Это привело к отравлению окисью углерода шести человек, трое из которых скончались.

Следствием было допрошено более 100 человек, проведено порядка 30 экспертиз, а также несколько выемок и осмотров. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд, где в настоящее время рассматривается по существу.