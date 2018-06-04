Мосгорсуд приговорил украинца Сущенко к 12 годам колонии за шпионаж

Роман Сущенко в Московском городском суде во время оглашения приговора. 4 июня 2018

Роман Сущенко в Московском городском суде во время оглашения приговора. 4 июня 2018

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к двенадцати годам колонии строгого режима украинца Романа Сущенко.

Его признали виновным в шпионаже. Слушания проходили в закрытом режиме, поскольку дело маркировано грифом "совершенно секретно". Прокурор просил для подсудимого четырнадцать лет колонии.

Помимо прочего, суд конфисковал диктофон осужденного в пользу ФСБ.

В ФСБ считают, что Сущенко служил в Главном управлении разведки украинского Минобороны и собирал секретные сведения о российских военных и Росгвардии. На Украине заявляют, что осужденный с 2002 года работал корреспондентом в информагентстве Укринформ.

Сам Сущенко свою вину не признал.

Позиция защиты

Адвокат Марк Фейгин пообещал обжаловать приговор. При этом он отметил, что не надеется на апелляцию, а рассчитывает, что Сущенко обменяют на главу портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

По его мнению, обмен должен произойти немедленно, "чтобы завершить дело компромиссом".

В контексте судебного процесса Фейгин неоднократно заявлял, что привлечение работников СМИ к ответственности за шпионаж — это "исключительно плохая традиция".

Обмен на Вышинского

В мае украинский МИД также предлагал обменять Сущенко на Вышинского.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова со своей стороны заявляла, что нельзя сравнивать преследование Вышинского и дело о шпионаже против украинца Романа Сущенко.

"Разница в том, что корреспондент МИА "Россия сегодня" работал на Украине как заявленный корреспондент и именно его журналистская деятельность послужила поводом сначала для обысков, потом арестов", — отметила Захарова. В то же время Сущенко не был зарегистрирован в качестве журналиста, когда въезжал в Россию.

"Об этом говорят оформленные им документы, он не подавал документы и заявления на оформление журналистской визы… Поэтому сравнения Сущенко с корреспондентами МИА "Россия сегодня" на Украине беспочвенны, даже не по моральным стандартам, а в юридической плоскости", — подчеркнула она.