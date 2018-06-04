Среди госпитализированных в результате ДТП в Екатеринбурге трое детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июн — РИА Новости, Ольга Ерачина. Среди 24 человек, госпитализированных в результате крупного ДТП в Екатеринбурге, — трое детей, сообщила РИА Новости в понедельник представитель городского управления здравоохранения.
"Там 26 всего пострадавших. Двое – отказ от госпитализации. Двадцать четыре человека госпитализируют в разные лечебные учреждения города, в том числе, детские", — сказала представитель горздрава, уточнив, что среди госпитализированных – трое детей.
Погибших, по ее словам, нет. Степень тяжести состояния пострадавших пока оценивается.