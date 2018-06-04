СК начал проверку после крупного ДТП с автобусом в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Доследственная проверка начата по факту крупного ДТП в Екатеринбурге, в котором, по предварительным данным, пострадали 22 человека, сообщает в понедельник СУСК по Свердловской области.

Авария произошла в 16.15 по местному времени (14.15 мск) на седьмом километре Сибирского тракта. По данным ГУ МВД по Свердловской области, водитель иномарки Daewoo Nexia, двигаясь по Сибирскому тракту, столкнулся с впереди двигавшейся машиной марки Fiat, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом. Прокуратура организовала проверку по факту инцидента.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что после столкновения маршрутного автобуса с микроавтобусом на улице Сибирский тракт в Екатеринбурге были госпитализированы 22 человека.

"По имеющейся предварительной информации ГИБДД Свердловской области, виновником данного ДТП является иной участник дорожного движения (не водитель автобуса). По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району Екатеринбурга СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки на предмет установления в данной ситуации признаков противоправного деяния, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", — говорится в сообщении.

В рамках проверки следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего, уточняет СУСК.