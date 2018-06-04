МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к двенадцати годам колонии строгого режима украинца Романа Сущенко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Помимо прочего, суд конфисковал диктофон Сущенко в пользу ФСБ.
Адвокат Марк Фейгин заявил, что защита обжалует приговор.
"Приговор Сущенко открывает окно возможности обмена его на Вышинского. <…> Позиция Киева мне известна, они хотят его (Сущенко) обменять", — сказал журналистам Фейгин.
По словам защитника, он не надеется на апелляцию, а рассчитывает именно на обмен, который должен произойти немедленно, "чтобы завершить это компромиссом". Фейгин назвал Сущенко журналистом и выразил мнение, что привлечение работников СМИ к ответственности за шпионаж — это "исключительно плохая традиция".
"Об этом позволено думать, прежде всего, политикам и дипломатам. Что касается юристов, то адвокат, прежде всего, работает на защиту интересов Вышинского. Я, как его защитник, буду представлять и защищать его права и интересы в суде, защищать его невиновность", — добавил Доманский.
Дело Сущенко
Сущенко задержали в октябре 2016 года. Как заявили в ФСБ, он служил в Главном управлении разведки украинского Минобороны и собирал секретные сведения о российских военных и Росгвардии.
При этом в российском МИД сообщили, что Сущенко не обращался в министерство для получения журналистской аккредитации. Свою вину он не признал.
В украинском МИД предложили обменять Сущенко на задержанного руководителя информагентства РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.