МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к двенадцати годам колонии строгого режима украинца Романа Сущенко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Сущенко признали виновным в шпионаже. Слушания проходили в закрытом режиме, поскольку дело маркировано грифом "совершенно секретно". Прокурор просил для подсудимого четырнадцать лет колонии.

Помимо прочего, суд конфисковал диктофон Сущенко в пользу ФСБ.

Адвокат Марк Фейгин заявил, что защита обжалует приговор.

"Приговор Сущенко открывает окно возможности обмена его на Вышинского. <…> Позиция Киева мне известна, они хотят его (Сущенко) обменять", — сказал журналистам Фейгин.

По словам защитника, он не надеется на апелляцию, а рассчитывает именно на обмен, который должен произойти немедленно, "чтобы завершить это компромиссом". Фейгин назвал Сущенко журналистом и выразил мнение, что привлечение работников СМИ к ответственности за шпионаж — это "исключительно плохая традиция".

Как заявил адвокат Вышинского Андрей Доманский, защита готова участвовать в переговорах по его обмену на Сущенко или другого украинского гражданина, если такое предложение поступит.

"Об этом позволено думать, прежде всего, политикам и дипломатам. Что касается юристов, то адвокат, прежде всего, работает на защиту интересов Вышинского. Я, как его защитник, буду представлять и защищать его права и интересы в суде, защищать его невиновность", — добавил Доманский.

Дело Сущенко

Сущенко задержали в октябре 2016 года. Как заявили в ФСБ, он служил в Главном управлении разведки украинского Минобороны и собирал секретные сведения о российских военных и Росгвардии.

Агентство Укринформ утверждает, что Сущенко с 2002 года работает у них корреспондентом. В Укринформе обвинения в шпионаже отвергли, заявив, что журналист находится в отпуске и прибыл в Москву по личным делам.

При этом в российском МИД сообщили, что Сущенко не обращался в министерство для получения журналистской аккредитации. Свою вину он не признал.

В украинском МИД предложили обменять Сущенко на задержанного руководителя информагентства РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.