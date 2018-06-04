В Ингушетии бывшего сотрудника ГИБДД будут судить за мошенничество

НАЛЬЧИК, 4 июн – РИА Новости. Заместитель генерального прокурора России Иван Сыдорук утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего замначальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отделения (МРЭО) УГИБДД МВД по Ингушетии, обвиняемого в совершении мошенничества почти на 9 миллионов рублей, сообщает официальный сайт генпрокуратуры РФ.

"Следствием установлено, что в январе 2012 года мужчина включен жилищно-бытовой комиссией МВД по Ингушетии в сводный список участников федеральной целевой программы "Жилище" в связи с предстоящим увольнением из органов внутренних дел по достижению предельного возраста пребывания на службе и ему предоставлялось право получения социальной выплаты для приобретения жилья", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в последующем, в связи с присвоением ему специального звания – полковник внутренней службы, повлекшим увеличение предельного возраста пребывания на службе до 55 лет, у полицейского отпали основания для получения указанной выплаты. "Однако о данном факте он комиссию не уведомил и в марте 2013 года получил бюджетную субсидию на сумму более 8,6 миллиона рублей для приобретения жилья, которую он похитил", — уточняет ведомство.

Экс-начальнику отдела УГИБДД предъявлено обвинение по статье "Мошенничество при получении выплат, совершенное в особо крупном размере" УК РФ, санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Магасский районный суд для рассмотрения по существу, отмечает генпрокуратура.