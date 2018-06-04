В Москве арестовали обвиняемого в госизмене

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы санкционировал арест обвиняемого в государственной измене по имени Виктор Прозоров, детали дела не известны из-за его секретности, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Катерина Краснова.

"Суд избрал в отношении Виктора Прозорова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 27 июля", — сказала она. По словам пресс-секретаря, ему предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ ("Госизмена"). Максимальная санкция по ней составляет 20 лет лишения свободы.

Подробности дела не разглашаются, поскольку оно маркировано грифом "совершенно секретно".

Краснова отметила, что обвиняемый обжаловал решение суда о своем аресте. "Апелляционная жалоба будет рассмотрена в Мосгорсуде 7 июня", — добавила она.