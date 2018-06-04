Москвич перепутал место парковки своего Lexus и сообщил об угоне в полицию

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Житель Москвы сообщил об угоне своего автомобиля Lexus RХ-450, а после обнаружил, что перепутал место парковки машины, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления МВД.

Как рассказал полиции автовладелец, утром он оставил свою машину на платной стоянке возле дома, а вечером уже ее не обнаружил.

"Машина была проверена по базам данных эвакуации и перемещения, в базах данных она не значилась", — пояснили в пресс-службе столичного управления.

При отработке прилегающей территории автомобиль обнаружили около дома №23 по Леонтьевскому переулку, то есть на расстоянии в несколько домов от указанного заявителем места "угона".

В полиции добавили, что каких-либо противоправных действий с машиной не совершали. Владелец Lexus RХ-450 пояснил полицейским, что перепутал место парковки автомобиля и претензий ни к кому не имеет.