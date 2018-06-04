В Кисловодске мужчина погиб после падения балкона

ПЯТИГОРСК, 4 июн — РИА Новости. Следователи начали проверку по факту гибели мужчины в Кисловодске, на которого упал балкон, сообщает следственное управление СК по Ставропольскому краю.

"По предварительным данным, днем в воскресенье 45-летний мужчина находился на территории одной из частных строек в городе. В это время обрушился балкон уже возведенного строения, в результате чего мужчина погиб на месте", — говорится в сообщении.

По данному факту проводится доследственная проверка.