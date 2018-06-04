Пожар в парке Монрепо в Выборге не затронул объекты культурного наследия

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Пожар в лесопарковой зоне музея-заповедника "Парк Монрепо", который произошел в минувшие выходные, не затронул территорию объекта культурного наследия, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

В минувшие выходные в лесопарковой зоне музея-заповедника "Парк Монрепо" произошло два лесных пожара.

"Возгорание не затронуло территорию объекта культурного наследия. По предварительной оценке, пострадало около 6 гектаров леса вдоль полотна железной дороги", — говорится в сообщении.

Отмечается, что причина пожара устанавливается. Решается вопрос об усилении охраны территории музея-заповедника.

Общая площадь музея-заповедника составляет 161 гектар, из них 131 гектар — лесопарковая зона, 30 гектаров – историческая часть, где сейчас ведутся реставрационные работы.

Территория музея-заповедника включает в себя усадебный комплекс: главный усадебный дом и Библиотечный флигель, памятники архитектуры эпохи классицизма; скальный пейзажный парк – памятник садово-паркового искусства конца XVIII — начала XIX веков; лесопарковый массив; часть акватории бухты Защитная; прибрежные острова.