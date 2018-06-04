ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Полиция Тюмени задержала продавщицу, которая на рынке ранила ножом покупателя, пытавшегося вернуть джинсовый костюм, сообщает в понедельник областной главк МВД.

"Сотрудниками полиции после разговора с потерпевшим установлено, что за пару дней до случившегося мужчина приобрел джинсовый костюм на одном из рынков города Тюмени. Придя домой, тюменец внимательнее осмотрел товар, качество которого его не удовлетворило. На следующий день мужчина вернулся в торговую точку, чтобы вернуть товар и забрать деньги, на что получил отказ от продавца", – говорится в сообщении.

После словесного конфликта 33-летняя работница рынка ножом нанесла мужчине удар в живот. Свидетельница потасовки обратилась в полицию и вызвала скорую помощь, уточнили в МВД.

Сейчас подозреваемая задержана, возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", максимальное наказание по которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.