В Йошкар-Оле легковушка насмерть сбила ребенка во дворе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн — РИА Новости. Жительница Йошкар-Олы со стажем вождения 2 месяца насмерть сбила ребенка во дворе дома, его бабушка госпитализирована, сообщила пресс-служба УГИБДД МВД по Марий Эл.

Трагедия произошла в воскресенье днем в Йошкар-Оле на улице Строителей.

"Женщина-водитель, управляя автомашиной KIA, при съезде с дороги во двор не выбрала безопасную скорость, не уступила дорогу пешеходам и совершила наезд на пожилую женщину с ребенком. В результате ДТП 7-летний мальчик от полученных травм скончался на месте происшествия, 64-летняя женщина помещена в реанимацию", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело.