Жителя Челябинской области осудили за изнасилование дочери-инвалида

ЧЕЛЯБИНСК, 4 июн — РИА Новости. Суд приговорил к 13 годам и 6 месяцам колонии строгого режима жителя Челябинской области за насилие над шестилетней дочерью, страдающей аутизмом, сообщил в понедельник пресс-центр прокуратуры региона.

По данным прокуратуры, подсудимый — отец шестилетней девочки-инвалида — с февраля 2016 по февраль 2017 года в квартире по месту проживания неоднократно, применяя насилие, совершал действия сексуального характера в отношении дочери.

Как уточняет прокуратура, девочка страдает аутизмом. Кроме того, в августе 2017 года в своей квартире он неоднократно совершал развратные действия в отношении подруг своей племянницы, не достигших 16-летнего возраста, добавляет прокуратура.

"Коркинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя… По требованию гособвинителя судом ему назначено наказание в виде 13 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на один год", — говорится в сообщении.

В местах отбытия наказания к осужденному будет применено принудительное лечение и наблюдение у психиатра, уточняется в сообщении.