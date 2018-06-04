СК проверяет информацию о похищении пассажира маршрутки в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Правоохранительные органы проверяют информацию о похищении пассажира после конфликта в маршрутке в Екатеринбурге, сообщило следственное управление СК РФ по Свердловской области.

Ранее агентство Ura.Ru со ссылкой на очевидца происшествия сообщило, что в Екатеринбурге в автобусе произошел конфликт, который закончился дракой и похищением пассажира.

"В Екатеринбурге 2 июня 2018 года произошел инцидент, в ходе которого пассажир маршрутного автобуса вступил в конфликт с водителем и кондуктором данного транспортного средства. После этого в одном из СМИ появилась информация о том, что в ходе конфликта водитель и кондуктор якобы похитили повздорившего с ними пассажира и увезли его в неизвестном направлении. В целях недопущения распространения преждевременных данных, возможно, не соответствующих действительности, сообщаем, что в настоящее время правоохранительными органами города Екатеринбурга проводится работа по установлению всех участников данного инцидента, а также всех обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении следствия.

Также СК уточняет, что, по имеющейся информации, участники конфликта приезжали к отделу полиции, расположенному в микрорайоне Химмаш, после чего, отказавшись писать друг в отношении друга заявления о привлечении к ответственности, разошлись.

"Достоверно сказать, имело ли место какое-либо противоправное деяние, можно будет только после тщательного выяснения всех деталей данного инцидента", — отмечается в сообщении.