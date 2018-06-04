Двум детям, пострадавшим в иркутском ТРЦ, может понадобиться операция

ИРКУТСК, 4 июн – РИА Новости. Двум пациентам, госпитализированным после воспламенения газа в иркутском ТРЦ "Комсомолл", возможно, понадобится операция, сказал на пресс-подходе в министерстве здравоохранения региона заведующий ожоговым отделением Иркутской клинической больницы №3 Андрей Щедреев.

В пятницу восемь детей в возрасте от 5 до 13 лет были госпитализированы с ожогами 1-2 степени, которые они получили во время шоу в научно-развлекательном центре "Гравитация" в иркутском ТРЦ "Комсомолл".

По данным следствия, в ТРЦ во время демонстрации химических опытов экскурсоводы использовали жидкий азот, электричество и реактивы. Во время представления воспламеняющийся газ попал на газовую горелку и вспыхнул. Дети, сидящие в первом ряду, получили ожоги. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, задержаны директор и экскурсоводы научно-развлекательного центра.

В настоящее время четыре пациента проходят лечение в больнице, два — в стационаре.

"У двоих пациентов, которые госпитализированы в ожоговый центр, стоит вопрос о возможном оперативном лечении в отсроченном периоде. Пока операции им не показаны", — сообщил Щедреев. Он отметил, что у двух детей в стационаре есть сопутствующие патологии. "У них поражение глаз, к счастью, не тяжелое", — сказал заведующий отделением.

Двое детей, по прогнозу медиков, будут находиться в больнице более трех недель, еще двое – от 14 до 16 дней.