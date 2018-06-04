Мать аниматора из иркутского ТЦ заявила, что ее сын помогал тушить пожар

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Мать одного из двух аниматоров, проводивших шоу с огнем в торговом центре Иркутска "Комсомолл", заявила, что ее сын не убежал после ЧП, как писали в СМИ, а помогал тушить пожар.

По данным следствия, в пятницу днем в научно-развлекательном центре "Гравитация" в ТРЦ шло представление с демонстрацией химических опытов, в которых использовался жидкий азот, электричество и реактивы. Во время представления произошел выброс воспламеняющегося газа, который попал на газовую горелку, дети в первом ряду получили ожоги. Всего за медицинской помощью обратились восемь детей от пяти до 13-ти лет, все доставлены в городскую клиническую больницу №3, состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное. СК сообщал, что после ЧП был задержан технический директор коммерческой организации, а также двое экскурсоводов, участвовавших в представлении.

"В городе Иркутске в "Комсомолле" произошел пожар. Обвиняют всех аниматоров. Я мама одного из аниматоров — мальчика, который снял с себя горящую футболку, забежал в подсобное помещение и выбежал обратно тушить пожар, он тушил нескольких детей, затушил пожар. Я выставляю видео. Там на видео показано, что он выбежал и тушил пожар уже обнаженный, раздетый. У него также множественные ожоги", — рассказала женщина в Instagram в аккаунте an.ika5 и приложила видео с места происшествия.

Публикация от Аника (@an.ika5) 1 Июн 2018 в 8:34 PDT

По информации местного портала Irk.ru , аниматору 16 лет, он работал в "Гравитации" неофициально — в тот день подменял коллегу, его мать Анна Дейнека заявляет, что он первым вызвал скорую помощь. По ее словам, в СМИ ошибочно написали, что якобы сын после взрыва сразу убежал из зала.

Отец одного из пострадавших детей опубликовал в своем аккаунте tancor.irk в Instagram пост, заявив, что намерен добиться справедливого суда над виновниками происшествия. "Врачи ставят хорошие прогнозы. Но нам потребуется большая работа с психологом", — отметил он.

После инцидента СК РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Расследование дела передано в центральный аппарат СК РФ. МЧС сообщало, что в ходе совместной с прокуратурой проверки два месяца назад не выявило нарушений требований пожарной безопасности в научно-развлекательном центре "Гравитация".