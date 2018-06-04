Царские монеты и наконечники для стрел пытались ввезти в Крым с Украины

На пункте пропуска Армянск на российско-украинской границе в Крыму. Архивное фото

На пункте пропуска Армянск на российско-украинской границе в Крыму. Архивное фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости. Более 300 монет царской чеканки и старинные наконечники для стрел, которые могут представлять историческую и культурную ценность, пытались ввезти в Крым с Украины, сообщает Крымская таможня.

Монеты и наконечники были найдены у гражданина, следовавшего в Россию с Украины через крымский пункт пропуска "Джанкой".

"Таможенники выявили 327 монет царской чеканки (1800 годов — начала 1900-х годов) и советского периода (1920 годов), а также 21 металлический наконечник для стрел", — говорится в сообщении.

Предметы находились в карманах одежды, а также среди личных вещей в сопровождаемом багаже. При пересечении таможенной границы мужчина не заполнял пассажирскую таможенную декларацию. Разрешительные документы на ценности отсутствовали.

"Для определения исторической и культурной ценности, а также для проведения дальнейших процессуальных действий вынесено решение о направлении монет и наконечников для стрел на экспертизу", — отметили таможенники.

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