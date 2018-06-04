Разбившимся в Волгоградской области самолетом управлял 76-летний пилот

ВОЛГОГРАД, 4 июн – РИА Новости. Самолетом СП-30, который разбился в Калачевском районе Волгоградской области, управлял 76-летний пилот, сообщили РИА Новости в Южном следственном управлении на транспорте СКР.

Ранее сообщалось, что в понедельник в Калачевском районе Волгоградской области рядом с селом Заря разбился легкомоторный самолет СП-30, судно загорелось при падении на землю. По факту крушения Южное следственное управления на транспорте СКР организовало проверку.

"По предварительным данным, самолет потерпел крушение во время обработки сельхозземель. Пилот 1942 года рождения погиб", — заявили РИА Новости в ведомстве.

Как уточнили в следственном управлении, самолет, который разбился в Калачевском районе, принадлежал той же компании, что и судно, потерпевшее крушение 27 мая во Фроловском районе Волгоградской области.