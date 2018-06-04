В Челябинской области женщину осудили за убийство новорожденного ребенка

ЧЕЛЯБИНСК, 4 июн – РИА Новости. Суд приговорил к 2 годам колонии общего режима жительницу Челябинской области, которая убила своего новорожденного ребенка, не желая его воспитывать, сообщает прокуратура региона.

По данным надзорного ведомства, мать-одиночка в январе родила дома без посторонней помощи доношенного мальчика, но убила его, задушив пуповиной, так как не желала растить и воспитывать. После этого она положила тело ребенка в коробку и спрятала в доме.

Прокуратура уточняет, что у женщины уже есть пятеро несовершеннолетних детей, которые по ее инициативе находятся в специальных государственных учреждениях.

"Троицкий городской суд вынес приговор в отношении 35-летней местной жительницы, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года. …Режим отбывания наказания суд определил в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.

Женщину признали виновной в "убийстве матерью новорожденного ребенка", уточняется в сообщении.