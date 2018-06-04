В Красноярске ФСБ задержала 11 вербовщиков террористов

КРАСНОЯРСК, 4 июн — РИА Новости. В Красноярске задержаны одиннадцать участников религиозной ячейки, которые вербовали в боевики и организовали канал по их переправке в террористические группы Сирии и Афганистана, сообщает краевое управление ФСБ.
Отмечается, что подозреваемые пропагандировали терроризм с использованием видеороликов одного из исламских религиозных проповедников в местах общественного питания и проживания. При обысках у них обнаружили и изъяли запрещенную религиозную литературу.
Ранее, в мае ФСБ, возбудила уголовное дело в отношении двоих организаторов по статьям "приготовление к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством является террористической", и "содействие террористической деятельности".