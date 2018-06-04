МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. В Екатеринбурге в автобусе произошел конфликт, который закончился дракой и похищением пассажира, сообщает агентство Ura.Ru со ссылкой на очевидца происшествия.

По его словам, на одной из остановок водитель маршрутки №19 на протяжении пяти минут не закрывал двери, ожидая пассажиров. Одна из женщин возмутилась, и ее ударил кондуктор. За пострадавшую вступился мужчина, после чего началась драка между ним и кондуктором.

Затем в салон вышел водитель и заявил, что кондуктор — его сын, поэтому пассажиру придется ответить. Кондуктор с водителем сделали звонок, после чего к автобусу подъехали еще два молодых человека, внешне похожих на кондуктора.

"Водитель выгнал из автобуса всех пассажиров, а мужчину силой удерживали и не позволили ему выйти", — рассказал свидетель. Водитель высадил всех пассажиров и увез мужчину в неизвестном направлении. О его судьбе ничего не известно.

Очевидец подал заявление в отдел полиции о похищении человека и поделился видеороликом, который он снял. Агентству в пресс-службе УМВД по городу рассказали, что в настоящее время проводится проверка. Свидетелей инцидента просят обращаться в отдел полиции №13.