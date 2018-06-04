В Иркутске врачи рассказали о состоянии пострадавших в пожаре детей

ИРКУТСК, 4 июн – РИА Новости. Иркутские врачи продолжают оказывать помощь шести пострадавшим в торговом центре "Комсомолл" детям, их жизням ничего не угрожает, сообщил РИА Новости представитель минздрава региона.

В пятницу восемь детей в возрасте от пяти до 13 лет были госпитализированы с ожогами первой-второй степени, которые они получили во время шоу в научно-развлекательном центре "Гравитация" в "Комсомолле". По данным следствия, во время демонстрации химических опытов экскурсоводы использовали жидкий азот, электричество и реактивы. Во время представления воспламеняющийся газ попал на газовую горелку и вспыхнул. Дети в первом ряду получили ожоги.

"Из восьми пострадавших четверо находятся в больнице. Их состояние медики оценивают как средней степени тяжести. Лечение еще двух детей проводится амбулаторно, они определены в дневной стационар. Состояние детей стабильно, и их жизням ничего не угрожает", — сообщил собеседник агентства.