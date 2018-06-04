В Якутии река полностью подтопила село

ХАБАРОВСК, 4 июн — РИА Новости. Река Яна в Якутии, где проходит ледоход, полностью подтопила село Усть-Янск, идет эвакуация населения, сообщает КГУ "Служба спасения республики Саха (Якутия)" в понедельник.
Отмечается, что в селе находится группа спасателей, которые наблюдают за обстановкой и помогают населению. В Усть-Янск завезены сухие пайки, раскладушки, постельное белье.
"Вчера, 24 человека эвакуированы на вертолете в поселок Казачье… Подтоплено здание дизельной электростанции, в связи с чем в поселке нет света. Котельная работает от резервного источника питания. В данное время, ожидаем вертолет для эвакуации 18 человек", — сообщают спасатели.
В связи со сложной паводковой обстановкой на территории Якутии введен режим ЧС федерального уровня.