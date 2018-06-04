На Сахалине констатировали увеличение площади лесных пожаров

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 июн — РИА Новости. Площадь лесных пожаров на севере Сахалина выросла до 64 гектаров, сообщили в понедельник РИА Новости в региональном министерстве лесного и охотничьего хозяйства.

Ранее сообщалось, что два крупных пожара начались у села Тунгор в субботу.

"Пожару присвоен 4-й класс опасности. В связи с этим минлесхоз постоянно наращивает группировку огнеборцев", — рассказала представитель ведомства.

По ее словам, в настоящий момент ликвидацией возгорания занимаются 36 пожарных и 18 машин, бульдозеров и вездеходов. Ситуация потребовала и участие двух вертолетов — Ма-2 и Ка-32 — с водосливными устройствами.

Угроза для ближайших населенных пунктов отсутствует.